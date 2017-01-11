ИГИЛ в Сирии США планировали использовать как оружие против Асада

Вашингтон, 11 января. Власти США, которые заявляют о борьбе с «Исламским государством» в Сирии, на самом деле пытаются использовать исламистов для свержения президента республики Башара Асада.

К такому выводу пришли журналисты американского издания The Washington Times, в руки которых попала аудиозапись встречи госсекретаря США Джона Керри с представителями сирийской оппозиции. Встреча состоялась за закрытыми дверями на полях Генассамблеи ООН. В ходе переговоров Керри предложил использовать присутствие ИГ в Сирии и Ираке для оказания давления на Асада.

Напомним, что на днях президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия в Сирию, которая находится под санкциями США как страна, поддерживающая терроризм, пишет Ura.Ru. Террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.