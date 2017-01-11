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Жительница Ставрополья закопала погибших при пожаре сыновей в подвале
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    Жительница Ставрополья закопала погибших при пожаре сыновей в подвале

    12:40  11 Января 2017
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    Жительница Ставрополья закопала погибших при пожаре сыновей в подвале

    Ставрополь, 11 января. Женщина захоронила тела своих обгоревших при пожаре детей в подвале дома в Ставропольском крае и скрылась в Дагестане.

    Как рассказали в Следственном комитете России, тела двух обгоревших детей были найдены 9 января. Тела детей 2014 и 2015 годов рождения нашли в одном из домовладений поселка Первомайского Левокумского района. По версии следствия, 34-летняя женщина проживала с тремя малолетними сыновьями. Дом отапливался самодельной печью, около которой на матрасе спали дети.

    В декабре 2016 года произошел выброс пламени в помещение, от которого началось его возгорание. В результате двое детей задохнулись от угарного газа. Женщина захоронила в подвале их тела и скрылась со своим старшим сыном в Дагестане.

    Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». 

    Автор: Алия Шарафутдинова
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