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Мотострелки Северного флота отрабатывают вождение вездеходов в Арктике
Россия

Мотострелки Северного флота отрабатывают вождение вездеходов в Арктике

Сегодня 13:26
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Мотострелки Северного флота отрабатывают вождение вездеходов в Арктике

Североморск, 11 января. Арктическая бригада Северного флота приступила к тренировкам по вождению вездеходов на пересеченной местности.

Занятия по экстремальному вождению проходят на отдаленном полигоне в Заполярье, командование целенаправленно выбрало участок местности с оврагами, редколесьем и скоплениями валунов. Характеристики арктических вездеходов позволяют преодолевать преграды при низких температурах и в условиях сильного снегопада. Арктический вездеход может работать в температурном диапазоне от -50 до + 50 градусов.

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