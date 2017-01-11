Мотострелки Северного флота отрабатывают вождение вездеходов в Арктике

Североморск, 11 января. Арктическая бригада Северного флота приступила к тренировкам по вождению вездеходов на пересеченной местности.

Занятия по экстремальному вождению проходят на отдаленном полигоне в Заполярье, командование целенаправленно выбрало участок местности с оврагами, редколесьем и скоплениями валунов. Характеристики арктических вездеходов позволяют преодолевать преграды при низких температурах и в условиях сильного снегопада. Арктический вездеход может работать в температурном диапазоне от -50 до + 50 градусов.