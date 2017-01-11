Продавец в Петербурге избил полицейского, защищая контрафактный алкоголь

Санкт-Петербург, 11 января. Продавец контрафактного алкоголя в магазине на проспекте Обуховской обороны воспротивился его изъятию и набросился с кулаками на полицейского.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, накануне вечером во время изъятия нелегальной продукции 29-летний продавец круглосуточного магазина попытался остановить участкового и избил его. Страж порядка вынужден был обратиться к медикам спустя несколько часов после инцидента.

Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Известно, что злоумышленник ранее был судим.