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Сирия: власти Дамаска договорились с боевиками о восстановлении водоснабжения
Политика

Сирия: власти Дамаска договорились с боевиками о восстановлении водоснабжения

Сегодня 14:57
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Сирия: власти Дамаска договорились с боевиками о восстановлении водоснабжения

Дамаск, 11 января. Губернатор сирийской столицы сообщил о достижении предварительной договоренности с боевиками, удерживающими долину Вади-Барада, о возможности направить в долину специалистов для восстановления водоснабжения города. Сообщение об этом распространило агентство Reuters.

В рамках соглашения боевики согласились допустить ремонтников к станции водоснабжения в Вади-Барада, которая обеспечивает до 80% всей воды в Дамаске. 

Напомним, минувшие недели сирийская армия резко усилила давление на террористов, контролирующих район Вади-Барада. О необходимости немедленно выдавить боевиков из этого района заявили после того как вода, поступающая в Дамаск по системе водоснабжения, оказалась отравлена дизельным топливом.

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Валентин Меликов
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