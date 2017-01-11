Сирия: власти Дамаска договорились с боевиками о восстановлении водоснабжения

Дамаск, 11 января. Губернатор сирийской столицы сообщил о достижении предварительной договоренности с боевиками, удерживающими долину Вади-Барада, о возможности направить в долину специалистов для восстановления водоснабжения города. Сообщение об этом распространило агентство Reuters.

В рамках соглашения боевики согласились допустить ремонтников к станции водоснабжения в Вади-Барада, которая обеспечивает до 80% всей воды в Дамаске.

Напомним, минувшие недели сирийская армия резко усилила давление на террористов, контролирующих район Вади-Барада. О необходимости немедленно выдавить боевиков из этого района заявили после того как вода, поступающая в Дамаск по системе водоснабжения, оказалась отравлена дизельным топливом.