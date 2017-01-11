Кремль не стал комментировать решение о финотчетности «Роснефтегаза»

Москва, 11 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы имевшем месте решении правительства не публиковать финансовую отчетность «Роснефтегаза», который занимается управлением активами «Газпрома» и «Роснефти».

По словам Пескова, этот вопрос следует переадресовать правительству РФ. «Это чисто правительственная тема», — отметил он.

Ранее Путин рассказал, на что власти России тратят прозрачные деньги «Роснефтегаза». Все деньги, имеющиеся у «Роснефтегаза», абсолютно прозрачны и находятся под контролем российского правительства.