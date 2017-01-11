У Кремля нет розовых очков для оценки фигуры Тиллерсона

Москва, 11 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал назначение будущим госсекретарем США Рекса Тиллерсона, который придерживается жесткой линии, однако может прислушиваться к аргументам Москвы.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль понимает, какой позиции придерживается будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В то же время Москва ожидает, что кандидат на пост госсекретаря все же будет прислушиваться к аргументам России. По словам Пескова, позитивные отзывы российской стороны о Тиллерсоне касаются его профессионализма и конструктивной жесткости в вопросах отстаивания национальных интересов.

"Это не означает, что мы все носим розовые очки. И мы понимаем, что, естественно, господин Тиллерсон продолжит быть достаточно жестким человеком в проведении своей линии. Вместе с тем, что бы безусловно хотелось ценить в нем, это готовность слушать аргументацию оппонентов", — резюмировал представитель Кремля. Как ранее писала Газета.Ru, Тиллерсон выступил за "открытый и искренний" диалог с Москвой.