Комплексы «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования в Твери

Тверь, 11 января. Ракетные войска стратегического назначения вышли на первые в 2017 году полевые учения с выводом автономных пусковых установок «Тополь».

На полевых занятиях ракетчики отработают задачи по выводу комплексов в полевые районы и проведению боевого патрулирования, а также несению дежурства на стартовых позициях в условиях, приближенных к боевым. Во время занятий бойцы будут противодействовать воздушному и наземному нападению условного противника, особое внимание уделят поиску и уничтожению условных диверсионных групп в ночное время. К тренировке ракетчиков будут привлечены около 200 новобранцев, которые уже прошли курс общевойсковой подготовки.