Энергетический сектор России найдет, чем ответить на санкции США — Песков

Москва, 11 января. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский энергетический сектор вполне способен самостоятельно определиться с ответом в случае, если в США будет принят законопроект о введении новых антироссийских санкций.

«Нет никакого сомнения, что сама система, сам энергетический сектор в российской экономике найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий США», — заявил пресс-секретарь президента в ходе беседы с журналистами.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», подготовленный в США законопроект предусматривает санкции против любых физических и юридических лиц, которые посмеют инвестировать в российскую энергетику более 20 миллионов долларов.