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Антироссийская истерия США подобна охоте на ведьм — Песков
Политика

Антироссийская истерия США подобна охоте на ведьм — Песков

Сегодня 12:48
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Антироссийская истерия США подобна охоте на ведьм — Песков

Москва, 11 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что администрация главы США Барака Обамы продолжает истерить, чтобы принудительно оставить отношения двух стран в русле деградации.

Говоря об отсутствии компромата у Кремля на избранного президента США Дональда Трампа, Песков призвал относиться к этой ситуации с юмором. «Хотя есть и печальная сторона — действительно, существуют те, кто нагнетают такую истерику, кто лезут из кожи вон, чтобы поддерживать состояние «охоты на ведьм». По мнению представителя Кремля, продолжение истеричного состояния нужно действующей администрации США именно для сохранения отношений с Москвой в русле деградации.

Ранее Песков выразил сожаление по поводу беспрецедентной и затянувшейся деградации отношений Москвы с Вашингтоном, которая случилась во время правления Обамы, передает Газета.Ru. При этом представитель Кремля надеется, что в перспективе появится позитивная траектория выстраивания российско-американских отношений.

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Ксения Тасманова
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