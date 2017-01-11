Ярославская область запретила аборты

Ярославль, 11 января. Власти Ярославской области объявили среду Днем без абортов, запретив муниципальным больницам в этот день проводить операции по искусственному прерыванию беременности. Региональное правительство рекомендует частным клиникам присоединиться к этой акции.

Отметим, что акция была инициирована ярославской митрополией РПЦ и приурочена к памяти вифлеемских младенцев, которые были убиты по приказу царя Ирода.

«В этот день во всех государственных медицинских учреждениях Ярославской области будет запрещено проведение абортов, запланированы мероприятия по противодействию убийству младенцев в утробе материи защите ценности материнства», — говорится на сайте митрополии.

Как сообщает «Национальная служба новостей», в этот день планируется также провести молитвенное стояние за спасение жизни детей возле Казанского собора в Петербурге.