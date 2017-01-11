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Пекин прокомментировал слова Обамы о влиянии США в мире
Политика

Пекин прокомментировал слова Обамы о влиянии США в мире

Сегодня 12:13
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Пекин прокомментировал слова Обамы о влиянии США в мире

Пекин, 11 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Лу Кан прокомментировал слова действующего президента США о мировом влиянии Вашингтона.

По словам Лу Кан, значимость государства в международных отношениях должна определяться мировым сообществом, а не им самим.

Дипломат добавил, что следуя логике китайских граждан, значимость государства и его влияние оценивается большинством в международном сообществе. Он также напомнил, что иногда точки зрения Пекина и Вашингтона расходятся.

Напомним, ранее выступая со своей прощальной речью перед американцами, уходящий президент США Барак Обама заявил, что Россия и Китай не сравнятся по влиянию с Америкой.

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Алия Шарафутдинова
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