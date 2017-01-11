А потом Порошенко поставит под ружье пенсионеров: зачем ВСУ мобилизуют офицеров запаса

Для десятков тысяч украинцев новый год ознаменовался крайне неприятной новостью: президент Украины Петр Порошенко все-таки подписал закон «Об усовершенствовании порядка прохождения воинской службы». Согласно основным пунктам документа, в ближайшее время в ряды украинских вооруженных сил будут призваны выпускники вузов, закончившие военные кафедры, но не служившие в действующей армии. Под действие упомянутого закона попадают мужчины в возрасте от 23 до 43 лет с высшим образованием вне зависимости от специальности и рода деятельности. По некоторым данным, Генштаб ВСУ планирует отправлять потенциальных мобилизованных в Донбасс на срок до 18 месяцев — при нищенском материальном содержании и полном отсутствии социальных гарантий для их семей. Независимые эксперты заявляют о том, что Порошенко грубо нарушает не только собственные обещания, но и Конституцию Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

О том, что бывший выпускник Киевского национального университета имени Шевченко, а ныне успешный адвокат Андрей И. вскоре отправится «бить сепаратистов», он узнал от патруля так называемой «самообороны». Полувоенизированная (и полулегальная) группа «дружинников» — «ветеранов АТО» ворвалась на территорию его загородного дома под Киевом и поставила перед фактом: или он соглашается явиться в военкомат для прохождения службы в Донбассе, или его семья «погрузится в траур». «Эти, с позволения сказать, гости говорили, что такие люди, как я, задолжали патриотам, — сказал Андрей в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Называли меня «белым воротничком, не нюхавшим пороха» и грозили расправой всем, кто мне близок». 35-летний юрист уверен: таким образом, действующая украинская власть готовит почву для осуществления плана новой масштабной мобилизации. «Получается, президент врет народу?» — вопрошает он.

Получается, врет. Еще несколько месяцев назад в своем официальном выступлении глава украинского государства Петр Порошенко клятвенно заверил сограждан в том, что в Донбассе в составе ВСУ будут служить исключительно контрактники и ни о какой новой волне мобилизации не может быть и речи. Более того, президент пообещал, что в зону боевых действий против собственной воли не будет отправлен ни один военнослужащий. Сейчас же ситуация изменилась кардинальным образом. Как отметил журналистам заместитель начальника главного управления по работе с персоналом Генерального штаба ВСУ Марк Андрусяк, Порошенко фактически санкционировал очередной призыв. «Да, офицеры запаса будут служить в зоне АТО. Естественно, после прохождения соответствующей подготовки». Мнение своего непосредственного подчиненного поддержал и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. «Это (офицеры запаса, — Прим. ФАН) — мощнейший ресурс, который должен активно и эффективно использоваться, — заявил он. — Офицеры будут направлены на комплектацию боевых частей, отсидеться в плену никому не удастся».

По новоиспеченному закону, «белые воротнички» станут частью действующей армии на полтора года. На это время за ними якобы сохраняются должность и часть заработной платы. Скептики говорят, что ничего из обещанного государство гарантировать не сможет. «Трудно представить себе компанию, которая «законсервирует» за своим сотрудником его «кресло» на столь длительный период, — отмечает эксперт в сфере подбора персонала Вероника Кушнир. — В стремительно меняющемся мире о таком сотруднике забудут уже через месяц».

Не меньшие сомнения вызывает и целесообразность самого присутствия на передовой не служивших в армии офицеров запаса. «Трудно в течение короткого времени научить, например, 40-летнего компьютерщика водить танк или заставить рекламного агента стрелять из артиллерийской установки, — отмечает военный обозреватель Алексей Ященко. — Получается, они станут обычным «пушечным мясом». Но для официального Киева, реализующего идею «фольксштурма» (народного нападения), это обстоятельство уже ничего не значит. Не исключено, что послезавтра команда Порошенко поставит под ружье пенсионеров».

Тем временем по Украине прокатились слухи о том, что из страны вновь перестали выпускать мужчин призывного возраста, а «дружинники» опять будут сопровождать патрули комендатуры, вручающие военнообязанным соответствующие повестки.