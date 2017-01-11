Путин исходит из того, что убийство Немцова стало вызовом обществу — Песков

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин исходит из необходимости полного раскрытия обстоятельств убийства Бориса Немцова. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, такие дела являются крайне трудными, поэтому их расследование может сильно затянуться. Одновременно, по словам Пескова, естественно, глава российского государства исходит из тех соображений, что каждое подобное преступление должно быть рано или поздно раскрыто. Он также напомнил, что Путин решительно осудил убийство Немцова.

«Это убийство, безусловно, стало вызовом обществу. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом», — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре столицы на 28 февраля 2015 года.