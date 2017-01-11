FAN-TV Лента новостей
Путин исходит из того, что убийство Немцова стало вызовом обществу — Песков
Общество

Путин исходит из того, что убийство Немцова стало вызовом обществу — Песков

Сегодня 12:24
51

Путин исходит из того, что убийство Немцова стало вызовом обществу — Песков

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин исходит из необходимости полного раскрытия обстоятельств убийства Бориса Немцова. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

По словам представителя Кремля, такие дела являются крайне трудными, поэтому их расследование может сильно затянуться. Одновременно, по словам Пескова, естественно, глава российского государства исходит из тех соображений, что каждое подобное преступление должно быть рано или поздно раскрыто. Он также напомнил, что Путин решительно осудил убийство Немцова.

«Это убийство, безусловно, стало вызовом обществу. И исполнители, и те, кто за ними могли стоять, должны быть привлечены к ответственности и наказаны соответствующим образом», — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, Бориса Немцова застрелили в центре столицы на 28 февраля 2015 года. 

комментарии
Дана Балан
#владимир путин #дмитрий песков
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке

Сегодня 12:31
2

Новая горячая точка Донбасса: армия ДНР дает отпор диверсантам ВСУ в Крутой Балке

Сегодня 12:11
221

Школы Алеппо открылись после нескольких лет кровопролитной войны: ФАН публикует видео

Сегодня 11:47
98

Миноискатель НР900ЕК «Коршун»: спасение от невидимой угрозы

Сегодня 11:36
180

Обама промахнулся: что стоит за попыткой США ввести новые санкции против РФ

Сегодня 11:29
444
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке

12:31

Песков: Оценка списков Савченко — вопрос Киева и Донбасса

12:29

Кремль не стал комментировать решение о финотчетности «Роснефтегаза»

12:27

Энергетический сектор России найдет, чем ответить на санкции США — Песков

12:27

Путин исходит из того, что убийство Немцова стало вызовом обществу — Песков

12:24

Песков назвал бульварным чтивом сообщения о компромате Кремля на Трампа и Клинтон

12:21

ВСУ готовят свежую кровь для АТО

12:14

Ярославская область запретила аборты

12:13

Пекин прокомментировал слова Обамы о влиянии США в мире

12:13

Новая горячая точка Донбасса: армия ДНР дает отпор диверсантам ВСУ в Крутой Балке

12:11

Двое детей госпитализированы после взрыва в Саратове

12:11

«Зенит» следит за защитником «Бенфики» Виталием Лысцовым

12:07
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке
Читать
Закрыть