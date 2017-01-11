ВКС РФ оборвали смех Клинтон: план США по использованию ИГ против Асада заглох

Администрация Барака Обамы планировала давить на президента Сирии Башара Асада, используя возрастающую мощь «Исламского государства». Об этом, в частности, пишет американское издание The Washington Times. Но все пошло не так, когда в конфликт вмешалась Россия. Почему Вашингтон не рассчитал вероятность такого шага со стороны Кремля и во что могла превратиться Сирия без российского участия? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Издание не берет факты с потолка, а ссылается на аудиозапись переговоров госсекретаря США Джона Керри и представителей сирийской оппозиции. Их встреча состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в конце сентября прошлого года. Керри там прямо заявил о надеждах Вашингтона на сговорчивость сирийского президента, который не мог не видеть угрозы со стороны исламистов.

«Россия вмешалась в ситуацию в Сирии, поняв, что ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) усилилось. Дамаск оказался под реальной угрозой. Исламисты становились сильнее, но мы были уверены, что сможем с ними справиться. Мы ждали, что Асад пойдет на переговоры, но он вместо этого обратился к Путину за помощью, все усложнив», — сказал тогда Керри.

Он также подчеркнул, что настаивал на использовании американских войск в Сирии, чтобы свергнуть Асада, но не сильно в этом преуспел.

«Если бы Россия и ее ВКС не вмешались в конфликт на Ближнем Востоке, то случился бы сценарий Ливии. Американцы объявили бы беспилотную зону и полностью разбомбили дворец Асада. А оппозиционеры сделали бы с сирийским президентом то, что сделали с Муаммаром Каддафи. И Хиллари Клинтон, которая радовалась издевательствам над ливийским лидером, точно так же восторгалась бы теми же издевательствами над Асадом. После этого всю Сирии поделили бы, бедных алавитов раздавили, а из страны вывели газопровод и нефтепровод на побережье Средиземного моря, проведя потом в Европу», — комментирует эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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Интересно, что аудиозапись была обнародована CNN в октябре 2016 года, а позже была удалена с сайта «по соображениям безопасности участников переговоров». Это дало повод официальному представителю Госдепа Джону Кирби все отрицать: дескать, Вашингтон даже не пытался использовать в своих интересах рост влияния ИГ.

«Россия как раз и защитила законно избранного президента. Который на сегодня готов пойти по линии политического урегулирования конфликта. То есть проводить соответствующие демократические процедуры, организовать выборы, найти пути заключения перемирия, вести постоянные переговоры с оппозицией. Сценарий Вашингтоном был прописан, апробирован и точно так же должен был ввергнуть Сирию в небытие, как ранее Ливию и как сейчас Ирак. При этом нельзя сказать, что Штаты не все просчитали. Просто Вашингтон никак не думал, что Россия выполнит свои обязательства перед Асадом», — продолжает эксперт ФАН.

На сегодняшний день в Сирии действуют договоренности о режиме прекращения огня. Гарантами выступили Россия и Турция. В конце января в Астане пройдут переговоры между представителями официального Дамаска и вооруженной оппозиции.

«Штаты же всегда считали Россию региональной державой с экономикой, разорванной в клочья и не верили. что она в этом конфликте что-то сможет сделать. Вспомните, что недавно сказал министр обороны Эштон Картер: пользы от России в борьбе с ИГ — ноль. На это Кремль ответил жестко и правильно: Картер просто перепутал государства с ноликом. Они сами жирный ноль. Ни у кого нет сомнений, что спецслужбы вроде ЦРУ создавали вооруженную оппозицию для того, чтобы сдерживать власть Асада, равно как и власть лидеров других государств. Так Штаты привыкли вводить государство в хаос. Но Россия разрушила их планы», — добавляет Кошкин.