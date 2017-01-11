Песков: Оценка списков Савченко — вопрос Киева и Донбасса

Москва, 11 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что данные депутата Рады Надежды Савченко о 102-х россиянах, якобы задержанных в Донбассе, будут анализироваться.

По словам представителя Кремля, в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений состоится обмен мнениями «в той или иной форме».

Песков, говоря о том, что процесс обмена пленными идет медленно, отметил, что упрекать Киев и ополченцев Донбасса в этом нельзя, поскольку он является вопросом договоренностей и доверия двух сторон конфликта.

Напомним, сегодня Савченко опубликовала на своей странице в Facebook уточненные списки пленных ополченцев и военных ВСУ. В посте отмечены погибшие и ранее освобожденные пленные.