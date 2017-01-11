Песков назвал бульварным чтивом сообщения о компромате Кремля на Трампа и Клинтон

Москва, 11 января. У Кремля нет компромата ни на избранного президента США Дональда Трампа, ни на его бывшего оппонента на выборах Хиллари Клинтон, все эти слухи — абсолютная чушь и бульварное чтиво, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, у Кремля нет компромата на Трампа», — заявил Песков сотрудникам средств массовой информации. «Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь. Кремль не занимается сбором компромата», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков заметил, что порочащих сведений о Хиллари Клинтон у Кремля тоже нет. По мнению Пескова, все это можно назвать pulp fiction. Этим словосочетанием называют низкопробное, бульварное чтиво. Так он отреагировал на сведения, представленные в докладе американских спецслужб.