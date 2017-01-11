Сирия новости 11 января 12:30: турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, ИГИЛ распял двух мирных жителей в Хасаке

Сирия, 11 января. Турецкие ВВС уничтожили группу террористов в Алеппо, сирийская армия ликвидировала 15 боевиков в Хомсе, ИГ зверски казнило двух мирных жителей в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Продолжаются затяжные бои между силами Сирийской арабской армии и боевиками в районе долины Вади Барада, которая стала в последние недели основным очагом напряжения в провинции Дамаск. Артиллерия правительственных войск бомбит позиции вооруженных формирований, готовясь продолжить наступление.

Провинция Алеппо

Турецкая армия заявила о ликвидации 19 боевиков ИГ* в рамках операции «Щит Евфрата» в районе города Эль-Баб северо-восточнее Алеппо.

Согласно официальному заявлению турецкого генштаба, авиаударами и огнем артиллерии были также уничтожены три автомобиля террористов, оснащенные тяжелыми пулеметами, 57-мм гаубица и три миномета.

Турецкая артиллерия за прошедшие сутки открыла огонь по 340 объектам ИГ, в том числе – укрепленным позициям и бункерам.

Параллельно с этим турецкие ВВС открыли огонь по 27 объектам террористом к северо-востоку от города Эль-Баб в районе населенных пунктов Базаа и Аль-Сафлания.

В районе Аль-Сафлании также продолжаются столкновения между турецкой армией и боевиками группировки «Джебхат Фатах аш-Шам»***.

Провинция Хомс

Силы сирийской армии ликвидировали группу из 15 боевиков ИГ к западу от Пальмиры. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

На рассвете правительственные войска открыли огонь по позициям террористов из всех видов оружия, в результате чего 15 боевиков были ликвидированы, а также был уничтожен броневик и 7 оснащенных пулеметами автомобилей.

Тяжелые бои между правительственными войсками и террористами в провинции продолжаются.

Провинция Дейр эз-Зор

Совместная десантная операция США и «Демократических сил Сирии»****, направленная на захват главарей ИГ в районе населенного пункта Аль-Кабр в провинции Дейр эз-Зор, закончилась неудачей. Об этом сообщают сирийские активисты.

Отмечается, что американское командование пыталось замалчивать провал и даже объявило ранее об успехе продолжавшейся всего два часа операции.

Между тем, источники утверждают, что участвовавшие в операции силы не смогли добиться ни одной из поставленных целей.

Владеющие арабским языком бойцы американского спецназа и «Демократических сил Сирии», поддерживаемых США, были доставлены на вертолетах к месту высадки и снабжены полным списком предполагаемых целей, однако ни один полевой командир ИГ так и не был арестован.

Провинция Даръа

Не прекращаются кровопролитные столкновения между силами сирийской армии и боевиками к северу от населенного пункта Аль-Нуайма. В соцсетях появилось видео, запечатлевшее уничтожение боевиками зенитной самоходной установки, принадлежащей правительственными войскам.

مميز - #درعا

تدمير عربة الشيلكا التي حصدت أرواح عشرات المجاهدين في الكتيبة المهجورة شمال بلدة #النعيمة. pic.twitter.com/ad6F42mrBg — الإعلامي صهيب الرحيل (@sohaib_sszz) January 10, 2017

Провинция Идлиб

ВКС России нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков группировки «Лива аль-Хакк» в районе населенного пункта Тафтаназ северо-восточнее Идлиба. В результате были уничтожены три боевика, один из них – полевой командир. Сообщается, что все ликвидированные боевики – выходцы из провинции Хасака.

Провинция Ракка

Жители деревни Кабш Гарби были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в район полей Ташрин к северу от Ракки, так как их деревня ежедневно подвергается жестокому обстрелу. Ранее сообщалось, что один из жителей деревни погиб в результате обстрела со стороны «Демократических сил Сирии».

В то же время отряды «Демократических сил Сирии» при поддержке международной коалиции ведут тяжелые бои с террористами ИГ на северном берегу Евфрата в районе населенного пункта Аль-Табака на западе провинции.

Провинция Хама

Неожиданным успехом закончилась совместная операция Сирийской арабской армии и «Национальных сил обороны» (NDF)****** в районе города Саламия в провинции Хама.

Был захвачен конвой из нескольких грузовиков, перевозивших оружие и снаряжение, преднозначенное для боевиков группировки «Джебхат Фатах аш-Шам».

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видео, присланное его источником с места событий.

Провинция Хасака

Террористы ИГ казнили двух местных жителей в районе Тель Джаер к юго-востоку от города Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака по обвинению в сотрудничестве с курдскими отрядами.

Сирийские активисты сообщают, что двое молодых людей были распяты террористами на одной из бензоколонок в регионе. В соцсетях были опубликованы фотографии, запечатлевшие жуткую казнь.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская армия прицельным огнем уничтожила группу боевиков южнее населенного пункта Таранджа на севере провинции Эль-Кунейтра.

Ирак

ВВС международной антитеррористической коалиции нанесли массированные удары по командным пунктам террористов ИГ на юго-востоке провинции Киркук. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник.

Кроме того, 25 террористов были ликвидированы в районах Сомар и Аль-Вахда в Мосуле авиаударами ВВС Ирака.

В то же время боевики ИГ казнили двух местных жителей – подростка и бывшего сотрудника полиции – в районе Аль-Рашад в провинции Киркук по обвинению в сотрудничестве с правительственными войсками и передаче им координат объектов террористов. Об этом сообщает издание «Аль-Мада» со ссылкой на местный источник.