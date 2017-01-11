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Москва подберет адвокатов для защиты россиян за границей
Политика

Москва подберет адвокатов для защиты россиян за границей

Сегодня 16:08
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МИД РФ сформирует списки адвокатов для защиты россиян за границей

Москва, 11 января. Российский МИД завершает формировать списки рекомендованных адвокатов для защиты интересов россиян в иностранных судах, заявил уполномоченный ведомства по вопросам прав человека Константин Долгов.

Сегодня уполномоченный отечественного внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека Константин Долгов заявил о завершающемся этапе формирования списка правозащитников для отстаивания интересов россиян в иностранных судах. «Мы сейчас фактически завершаем работу по формированию списка, пула, если хотите, адвокатов за рубежом, которые могли бы защищать российских граждан, в том числе, в иностранных судах»,  — прокомментировал Долгов. С таким заявлением он выступил на заседании рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребенка.

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Ирина Селезнева
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