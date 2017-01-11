Двое детей госпитализированы после взрыва в Саратове

Саратов, 11 января. Как стало известно ФАН, после взрыва бытового газа в доме в Саратове госпитализированы семь человек, из них двое детей.

По последним данным, информации о погибших не поступало. Личности пострадавших, а также все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что в пятиэтажке на Московском шоссе в Саратове прогремел взрыв газа, в результате чего произошло обрушение перекрытия между вторым и четвертым этажами. По информации регионального ГУ МЧС, специалисты эвакуировали из здания восемь жильцов, еще 11 человек были спасены.