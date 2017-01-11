Сирия: известный нацистский преступник окончил свои дни в подвале в Дамаске

Дамаск, 11 января. По данным журналистского расследования, проведенного французским журналом, один из наиболее известных оставшихся на свободе нацистских преступников Алоиз Бруннер скончался в Дамаске в возрасте 89 лет. Известный охотник на нацистских преступников Серж Кларсфельд назвал данные, полученные журналом, заслуживающими доверия, передает Breitbart.

В Третьем рейхе ускользнувший от трибунала Алоиз Бруннер выполнял обязанности «правой руки» Адольфа Эйхманна, человека, который придумал и организовал Холокост. Бруннера называют ответственным за гибель по меньшей мере 130 тысяч евреев в Австрии, Франции и Греции.

Бруннер умер в возрасте 89 лет, находясь в заключении в подвале, расположенном под одним из жилых комплексов в Дамаске. Трое его охранников-сирийцев рассказали, что под конец жизни старый нацист стал совсем плох и страдал от тяжелых заболеваний. Тем не менее, до конца жизни Бруннер не раскаялся в своих преступлениях и остался убежденным расистом и нацистом.