«Зенит» следит за защитником «Бенфики» Виталием Лысцовым

Санкт-Петербург, 11 января. По информации Федерального агентства новостей, петербургский клуб «Зенит» следит за центральным защитником португальской «Бенфики» Виталием Лысцовым.

В настоящий момент 21-летний россиянин выступает на правах аренды за аутсайдера португальского чемпионата «Тонделу». Летом футболист, прошедший все юношеские и молодежную сборные России, вернется в «Бенфику». Предполагается, что к тому моменту «Зенит» сделает предложение. По приблизительным оценкам, оно составит более 10 млн евро.

Лысцов – воспитанник «Локомотива», после дебюта за основу «железнодорожников» перебрался в клуб третьего португальского дивизиона «Лейрию», откуда через год был приобретен «Бенфикой».