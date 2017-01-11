Астрономы обнаружили сияния вокруг галактик, «помнящие» миллиарды лет эволюции

Москва, 11 января. Все галактики окружены своеобразными нимбами из древнего рассеянного света, который хранит в себе миллиарды лет эволюции и историю рождения и смерти первых звезд Вселенной.

Как рассказали ученые журналу MNRAS, галактики окружены гигантским и тусклым нимбом из лаймановских фотонов. Как объяснил Дэвид Собрал из университета Ланкастера в Великобритании, последние представляют собой высокоэнергетические частицы света, которые излучает водород, находящийся в недрах самых ярких и горячих звезд.

По мнению эксперта, изучение нимба прольет свет на то, как часто формировались звезды в далеком прошлом. Исследователи узнают, как рождались и умирали первые галактики Вселенной.

Ранее ученые выяснили, что галактики убивает их «обжорство».