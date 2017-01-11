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Тело прыгнувшего с моста молодого мигранта выловили из Невы
Происшествия

Тело прыгнувшего с моста молодого мигранта выловили из Невы

Сегодня 12:40
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Тело прыгнувшего с моста молодого мигранта выловили из Невы

Санкт-Петербург, 11 января. Уроженец Средней Азии прыгнул с моста Петра Великого в Петербурге. Как стало известно, тело мигранта было замечено в Неве 58-летним охранником переправы. Именно он сообщил о страшной находке в МЧС и правоохранительные органы.

Погибший был извлечен из воды. Им оказался 20-летний приезжий из республики Узбекистан. Незадолго до прыжка в воду он связался со своими родителями и простился с ними. Далее молодой человек оставил телефон на мосту, а затем прыгнул с моста.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне утром на станции метро «Площадь Александра Невского-2» в результате падения с платформы на рельсы и последующего наезда поезда скончался гражданин Узбекистана 1994 года рождения.

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Тимур Румянцев
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