Путин не поедет на конференцию по безопасности в Мюнхен

Москва, 11 января. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В графике президента участие в этом мероприятии не планируется», — пояснил он ТАСС.

Отметим, что Россия участвует в мюнхенской конференции с 1990-х годов. 10 лет назад на мероприятии выступил Путин, который зачитал доклад о роли России в мировой политике. В этом докладе российский лидер отметил политические тенденции, которые только укрепились за прошедшие годы — ослабление многополярности мира и господство принципа двойных стандартов в международной политике.