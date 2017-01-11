Взрыв прогремел в многоэтажке Саратова

Саратов, 11 января. В пятиэтажном жилом доме на Московском шоссе в Саратове сегодня прогремел взрыв. Предположительно, в одной из квартир здания взорвался газ.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, в результате взрыва газа произошло обрушение перекрытия между вторым и четвертым этажами. На фотографиях с места происшествия видно, что ЧП привело к пожару в квартире на третьем этаже дома. Специалисты эвакуировали из здания восемь жильцов, еще 11 были спасены.

Сведений о наличии пострадавших пока не поступало, однако данная информация сейчас уточняется, передает ТАСС.