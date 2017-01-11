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Знаменитый патологоанатом, «автор» болезни Педжета, полжизни прожил в нищете
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Знаменитый патологоанатом, «автор» болезни Педжета, полжизни прожил в нищете

Сегодня 12:43
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Знаменитый патологоанатом, «автор» болезни Педжета, полжизни прожил в нищете

Москва, 11 января. Знаменитый британский хирург и патологоанатом Джеймс Педжет (1814-1899) полжизни провел в нищете, а затем получил место при королевском дворе, а затем и баронетство.

Педжет родился в семье судовладельца и пивовара, однако решил, вопреки ожиданию родителей, стать не моряком, а медиком, сообщает «Индикатор». С 16 лет он был учеником врача общей практики, а в свободное время занимался ботаникой. В 1834 году Педжета приняли студентом в лондонский госпиталь Святого Варфоломея. В 1835 и 1836 он завладел всеми возможными наградами, вскоре сделал открытие — обнаружил возбудителя смертельного заболевания трихинеллеза, которым оказался миниатюрный (около полутора миллиметров в длину) круглый червь, передающийся через инфицированное мясо и поражающий мышцы жертвы.

Педжет из-за бедности не мог принимать пациентов на дому и не мог устроиться на хорошую работу, долго работал в больничном музее, а затем был лектором при диспансере для малоимущих в Финсберри. После 1847 года он наконец-то получил должность ассистента хирурга. В 1871 году он чуть не умер, заразившись при вскрытии. После этого он получил титул баронета и был освобожден от врачебной практики.

В честь Педжета названо несколько заболеваний, которые он впервые описал. Самое известное из них, которое так и называют болезнью Педжета, поражает одну или несколько костей тела.

комментарии
Таисия Григорьева
#джеймс педжет
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