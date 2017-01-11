Названо самое популярное авто В-класса в 2016 году

Москва, 11 января. Легковой автомобиль Volkswagen Polo стал самым востребованным авто B-класса за прошлый год.

Стать полноправным лидером продаж немецкий производитель смог благодаря значительному повышению уровня продаж. Стоит отметить, что достичь такого успеха с выдающимся результатом концерну удалось только в 2014 году.

Сообщается, что в минувшем году компания Volkswagen смогла продать примерно 706 тысяч единиц Polo, увеличив уровень продаж, который вырос на 1%. Этой цифры оказалось достаточно, чтобы стать абсолютным лидером в данном сегменте.

Всего же в прошлом году было продано примерно 14 миллионов транспортных средств B-класса. Вторую строчку по популярности занял Ford Fiesta, а третье место досталось французскому авто Renault Clio.