Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Год экологии в российской столице начинается с хороших дел. 2017-й наступил, новогодние торжества позади. Те, кто желают продлить ощущение зимнего праздника, снимать праздничные украшения и разбирать елку пока не торопятся. А многие обладатели живой новогодней ели начали избавляться от главного праздничного атрибута. Корреспондент ФАН-ТВ посетила специальный мобильный пункт раздельного сбора отходов экоцентра «Битцевский лес», куда москвичи приносят отслуживших свое хвойных красавиц. Его сотрудники вместе с экологическим движением «РазДельный сбор» запустили настоящий елочный круговорот: горожане избавляются от хвойных деревьев и одновременно вносят собственный вклад в охрану природных ресурсов. Собранные елки, сосны, пихты будут отправлены на предприятие по переработке древесных отходов.

Жительница Ясенево – района, расположенного в Юго-Западном административном окруше Москвы, – принесла свою елку в условленное место. Репортер интересуется у Александры, не жалко ли ей расставаться с деревом, которое в новогоднюю ночь радовало своим внешним видом всю семью. «Но зато я уверена, что так хотя бы она пройдет переработку. И все-таки я рада, что эти елки покупались в законном месте, разводились в питомнике, – отвечает девушка. – Хорошо, что в условиях города есть пункт для сдачи вторсырья. Не везде есть возможность у людей сдавать. Хорошо, что у нас есть, в Ясенево. Можно погулять по парку и заодно сделать хорошее дело».

По мнению Александры, оповещение горожан о пункте сбора отслуживших елок, работает не самым лучшим образом. «Я узнала об этом четыре года назад, хотя живу здесь, в Ясенево, уже 35 лет. Думаю, если как-то поактивнее будет рассказываться о возможностях сдачи вторсырья, то народ будет интересоваться и сдавать».

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Начальник экоцентра «Битцевский лес» Юлия Чижова пообщалась с корреспондентом ФАН-ТВ.

– Юлия, каков отклик? Как много деревьев везут?

– В этом году еще не очень много, второй день идет акция. Думаю, порядка 15-ти деревьев к нам принесли. В прошлом году на аналогичной акции нам удалось собрать более 250 деревьев. В этом году, помимо нашей точки, будут работать еще более 20-ти точек, 15 января они откроются и закроются тоже 15 января. Мы надеемся, что так много точек – а значит, деревьев будет больше, чем в прошлом году.

– Нераспроданные деревья на елочных базарах тоже привозятся к вам?

– Да, к нам обращаются предприниматели, которые не распродали свои елки. У нас, к сожалению, нет возможности принять их здесь, потому что места не очень много. Мы им даем контакты, например, фермерских хозяйств, куда они могут напрямую передать свои елки, и они будут использованы в качестве корма и подстилки для животных.

– По сути, эти елки – это будущие удобрения. Именно такая правильная утилизация?

– Да, елки, которые будут собраны у нас здесь, отправятся сначала в дробилку. Потом полученная щепа будет использована в качестве почвогрунтов или в составе удобрений для питомников. Конечно, такой способ утилизации является наиболее природным, потому что елка, выброшенная на помойку, отправится на мусорный полигон. Конечно, никакого вреда окружающей среде она не принесет, в отличие от той же самой батарейки, но и пользы от нее тоже не будет, она будет занимать кучу места на полигоне. Опять-таки, отходы будут накапливаться, не возвращаться вот так в природный круговорот, а просто лежать.

– Мы все-таки вошли в новый 2017 год – Год экологии, поэтому призываем всех думать о нашей природе.

– Да!

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