«Почта России» назвала сроки доставки пенсионерам единовременной выплаты

В Избранное

Москва, 11 января. «Почта России» с 13 по 28 января помимо пенсии и регулярных социальных выплат, организует доставку единовременной выплаты 15 миллионам граждан.

Как рассказали в пресс-службе компании, сотрудники доставят пенсионерам по 5 тысяч рублей. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд РФ и подавать заявление россиянам не потребуется.

Отмечается, что граждане получат деньги вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года с доставкой на дом.

Ранее сообщалось, что закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей принят Госдумой.