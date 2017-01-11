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«Почта России» назвала сроки доставки пенсионерам единовременной выплаты
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    «Почта России» назвала сроки доставки пенсионерам единовременной выплаты

    11:47  11 Января 2017
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    «Почта России» назвала сроки доставки пенсионерам единовременной выплаты

    Москва, 11 января. «Почта России» с 13 по 28 января помимо пенсии и регулярных социальных выплат, организует доставку единовременной выплаты 15 миллионам граждан.

    Как рассказали в пресс-службе компании, сотрудники доставят пенсионерам по 5 тысяч рублей. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд РФ и подавать заявление россиянам не потребуется.

    Отмечается, что граждане получат деньги вместе с пенсией за январь. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года с доставкой на дом. 

    Ранее сообщалось, что закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей принят Госдумой. 

    Автор: Алия Шарафутдинова
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