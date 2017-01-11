ВСУ готовят свежую кровь для АТО

Киев, 11 января. Минобороны Украины в ближайшие три месяца собирается мобилизовать семнадцатилетних парней.

До 31 марта 2017 года порядка 2000 украинских парней, которым в этом году исполнится 17 лет, будут вызваны в военкоматы для проверки на предмет годности к службе и постановки на учет. Сотрудники военкоматов составили график приемы свежего пополнения и связались с руководством учебных заведений, чтобы те организовали своевременный подвоз молодежи из отдаленных поселков. После всех обследований и процедур порядка 70% молодых людей отправят воевать в Донбасс, сообщили в военном ведомстве Украины.

Ранее Газета.ру написала о том, что антикоррупционное агентство Украины начало проверку декларации Порошенко.