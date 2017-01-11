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Московские школы за два года оснастят точками Wi-Fi и ноутбуками за 16 млрд рублей
Общество

Московские школы за два года оснастят точками Wi-Fi и ноутбуками за 16 млрд рублей

Сегодня 11:53
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Московские школы за два года оснастят точками Wi-Fi и ноутбуками за 16 млрд рублей

Москва, 11 января. Правительство Москвы ищет подрядчика, который закупит оборудование для школ стоимостью более 5 млрд рублей. Всего же на оснащение школ компьютерной техникой и точками Wi-Fi-доступа столичные власти планируют потратить около 16,5 млрд рублей за два года.

Согласно данным с портала Госзакупок, где размещен соответствующий аукцион, 3,37 млрд рублей пойдут на приобретение интерактивных панелей, которые придут на смену традиционным доскам. Около 782 млн рублей планируется потратить за закупку 14 тыс. 574 ноутбуков, еще около 442 млн рублей — на установку свыше 20 тыс. 600 точек Wi-Fi-доступа. Оставшаяся сумма пойдет на коммутаторы, ПО, серверы и т.п. Победитель аукциона станет известен уже 27 января.

Ожидается, что в течение двух лет современное оборудование, стоимость которого может превысить 16 млрд рублей, появится в почти 700 школах Москвы.

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Ксения Тасманова
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