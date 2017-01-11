Пограничник вынес шестерых детей из горящего детского сада во Владивостоке

Москва, 11 января. Сотрудник пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Алексей Пузанов будет представлен к награде за спасение людей — прапорщик вынес из горящего здания шестерых детей. Сам же инцидент произошел в городе Владивосток 4 января.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, в тот день произошел пожар в коттедже, в котором располагались частные ясли. Проезжая на своей машине, Пузанов заметил пламя, после чего незамедлительно принял решение спасти находящихся в здании людей. Так, мужчина вызволил из огня молодую женщину-воспитателя, которая уже была почти без сознания, и шестерых малышей, самому младшему из них было два года.

Напомним, что в минувший понедельник в подмосковном Одинцово произошел пожар в квартире на третьем этаже жилого дома на Можайском шоссе. Огонь перекинулся на балконы четвертого и пятого этажей. 11 жильцов были госпитализированы в связи с подозрением на отравление угарным газом.