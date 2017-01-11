Зюганов призвал поддержать Донбасс и признать суверенитет ДНР и ЛНР

Москва, 11 января. Глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал признать статус республик Донбасса — ДНР и ЛНР.

Сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о гуманитарной помощи, оказанной Россией жителям Донбасса и призвал поддержать республики, признав их статус. "Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними", — подчеркнул парламентарий.

С таким заявлением он выступил перед коллегами по депутатскому корпусу во время заседания Госдумы. Отметим, что ранее к подобном решению призвал еще один депутат от КПРФ — Казбек Тайсаев, отметивший, что большинство жителей Донбасса поддержало идею о суверенитете.