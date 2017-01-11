Итальянский премьер-министр после встречи с Олландом попал на операционный стол

Рим, 11 января. Итальянскому премьер-министру Паоло Джентилони сделали небольшую хирургическую операцию на сосудах по его прибытии из рабочей поездки в Париж. Об этом сегодня сообщил телеканал RaiNews24.

Напомним, в прошедший вторник глава правительства Италии встречался в столице Франции с лидером страны Франсуа Олландом.

Согласно данным телеканала, по возвращении в Италию 62-летний политик почувствовал себя немного плохо, поэтому поехал в одно из лучших медицинских учреждений Рима Gemelli. В клинике медики заявили о том, что ему необходимо сделать ангиопластику — это нетрудная хирургическая операция по восстановлению суженных или заблокированных периферических сосудов.

По информации телеканала, операция прошла благополучно, итальянский премьер чувствует себя хорошо.