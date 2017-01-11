Жириновский объяснил прощальные слезы Обамы чувством стыда

Москва, 11 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал прощальное выступление Барака Обамы на посту президента Соединенных Штатов Америки.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что американский политик прослезился в ходе своего выступления. По словам Жириновского, слезы на глазах уходящего главы государства были вызваны чувством стыда.

«Он столько бед натворил, столько проблем после себя оставил, что ему стало стыдно», — добавил депутат. По мнению политика, Обаму «теперь никуда не возьмут». Жириновский пошутил, что американский президент будет играть гольф на Гавайях до конца жизни и вспоминать свои грехи.

Также он обвинил его в «пакостях» и напомнил о решении выслать из США 35 российских дипломатов. «При нем появился доклад, в котором заслугу в победе Трампа приписывают мне, потому что я дал правильный прогноз и пообещал выпить шампанского», — добавил он. Как пишет «Парламентская газета», по мнению Жириновского, совесть у американского лидера проснулась только под конец. «Но уже поздно, исправить он ничего не сможет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Обама прослезился от своей собственной прощальной речи.