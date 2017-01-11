Врачи объяснили, каким способом забеременел двадцатилетний британец

Лондон, 11 января. Проживающему в британском Глостере двадцатилетнему трансгендеру по имени Хэйден Кросс удалось забеременеть благодаря искусственному осеменению. По словам беременного юноши, донором семенного материала стал человек, найденный им в социальной сети Facebook.

В настоящий момент молодой человек находится на четвертом месяце беременности и врачи не сомневаются в том, что ему удастся родить здорового ребенка — процесс превращения девушки, рожденной как Пэйдж Кросс в юношу по имени Хэйден, далеко не закончен. Тем не менее, с правовой точки зрения сомнений нет — по паспорту Хэйден Кросс является мужчиной.

Британец обещал, что когда его ребенок подрастет, он обязательно расскажет ему о том, что такое трансгендер, и как его папа одновременно может быть и его мамой.