ВКС РФ получат более 1500 единиц военной техники в 2017 году

Москва, 11 января. Части и соединения Западного военного округа в 2017 году получат новейшие образцы вооружения, в том числе современные истребители и вертолеты.

Части ВВС и ПВО Западного военного округа получат на вооружение новейшие истребители Су-35 и Су-30СМ, армейская и фронтовая авиация пополнится истребителями-бомбардировщиками Су-34, а также ударными вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27. Мотострелки, артиллеристы и танкисты будут усилены тяжелой бронированной техникой Т-72БЗ и РСЗО «Торнадо-Г». Первые поставки боевой техники начнутся с конца января.