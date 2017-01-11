Гибель пяти людей в жутком ДТП со скорой на Сахалине обернулась уголовным делом

Южно-Сахалинск, 11 января. В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика, которое обернулось гибелью пяти человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по региону, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, сегодня утром на трассе «Южно-Сахалинск — Оха» автомобиль «Hyundai Mighty» столкнулся с попутной машиной «Toyota Toyoace», двигавшейся в темноте с неисправными задними внешними световыми приборами. После этого второй автомобиль вылетел на встречку и врезался в карету скорой, которую отбросило на обочину. Как передает Газета.Ru, автомобиль скорой сгорел. В результате ДТП погибли пять человек, включая водителей грузовика и скорой.

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