Установлена официальная причина гибели трех жителей Подольска

Москва, 11 января. Официальная причина гибели троих жителей Подольска — отравление угарным газом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Следствие проверяет действия организации, обслуживающей дымоходы. Утечку бытового газа в доме 54А по улице Кирова в Подольске официально опроверг Мособлгаз. Источник, близкий к следствию, подтвердил ФАН, что причиной гибели трех человек стал угарный газ. В связи с этим в данный момент идет проверка жилищно-ремонтной организации, обслуживавшей дымоходы здания. Ранее стало известно, что в подмосковном Подольске от отравления газом скончались три человека. Еще восемь пострадавших были госпитализированы в ГКБ в состоянии различной степени тяжести, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало Федеральное агентство новостей ранее, 10 января, газовики заявили об отсутствии утечки газа в доме в подмосковном Подольске, где погибли три человека. Отмечалось, что на месте происшествия работают эксперты, выясняющие, чем именно отравились люди.