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Американцы попросили ВКС РФ уступать «дорогу» в небе над Сирией
Политика

Американцы попросили ВКС РФ уступать «дорогу» в небе над Сирией

Сегодня 11:28
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Американцы попросили ВКС РФ уступать «дорогу» в небе над Сирией

Вашингтон, 11 января. Американские пилоты жалуются на летчиков ВКС России в Сирии, которые «отказываются уступать дорогу» авиации США.

«Российские летчики, как правило, редко реагируют на просьбу американцев опознать себя, редко меняют курс полета или вообще не меняют, что вынуждает пилотов США уходить в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас», — отметил командир 380-го экспедиционного звена ВВС США Чарльз Коркоран.

По словам полковника ВВС США Дэниела Мэннинга, любой инцидент в небе над Сирией может быть воспринят как акт военной агрессии и привести к самым серьезным последствиям. Впрочем полковник признал, что в последнее время Пентагон теснее взаимодействует с Москвой для координации действий в Сирии, пишет Wall Street Journal.

Как сообщает Газета.Ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы, связанные с достигнутым в Сирии перемирием.

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Геннадий Плющев
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