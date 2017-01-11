ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу «священную войну»

Москва, 11 января. Боевики афганского радикального движения «Талибан» и террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) объявили друг другу джихад — «священную войну». Соответствующую информацию приводит радиостанция «Машаль».

Как сообщил глава управления полиции провинции Гельменд на юге Исламской республики Наби Джан Муллахейл, соответствующими документами располагают правоохранительные органы.

Ранее из провинций Забуль и Нангархар поступали сообщения о столкновениях боевиков ИГИЛ с талибами.

Напомним, афганские силовики 7 января уничтожили 45 боевиков ИГИЛ и «Талибана» в военных операциях по всей стране.

Деятельность «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) и «Талибана» запрещены на территории Российской Федерации.