Донецк, 11 января. Несколько домов были частично разрушены в минувший вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Зайцево, расположенном под Горловкой. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Приходько.

По его словам, в прошедший вторник киевские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево, в результате четыре дома были повреждены. Приходько сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало. Он добавил, что мирные жители постоянно укрываются в подвалах и убежищах, когда украинские силовики начинают обстреливать территории.

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