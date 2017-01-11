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Школы Алеппо открылись после нескольких лет кровопролитной войны: ФАН публикует видео
Новости Сирии

Школы Алеппо открылись после нескольких лет кровопролитной войны: ФАН публикует видео

Сегодня 11:47
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Правительство Сирии возвращает к жизни школы в восточном Алеппо

Алеппо, 11 января. Восточный Алеппо постепенно возвращается к жизни, свою работу возобновляют социальные и образовательные учреждения.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено учебное занятие в одной из школ восточного Алеппо — образовательное учреждение имени Аль-Тадамон аль-Араби, которое расположено в квартале Сахур. Дети, преисполненные жаждой знаний, встречают возможность вернуться к учебе с улыбкой на устах и сирийским флагом в руках.

Правительство Сирии продолжает восстанавливать школы, детские сады и прочие объекты. Из 50 школ в восточном Алеппо к работе уже вернулись 19. Общее количество учеников составляет 4 тысячи человек, им предоставлено все необходимое.

Правительство Сирии возвращает к жизни школы в восточном Алеппо

Напомним, Сирийская арабская армия в начале декабря начала освобождение восточных районов Алеппо от боевиков различных незаконных вооруженных формирований, включая террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). 22 декабря прошлого года командование сирийской армии объявило о полном освобождении Алеппо.

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Алексей Громов
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