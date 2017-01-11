Сирия: матери Алеппо доверяют своих детей российским военным

Алеппо, 11 января. В освобожденных районах сирийского Алеппо по-прежнему работают мобильные медпункты, а российские военные помогают местным жителям получить необходимую помощь.

Российские военные медики оказывают медицинскую помощь всем нуждающимся жителям Алеппо. По словам врачей, некоторые пациенты приходят с реальными проблемами со здоровьем, другим любопытно, как работают русские. Старший ординатор хирургии Дмитрий Онищенко рассказал, что неухоженные жители Алеппо иногда просто нуждаются во внимании.

После обработки небольшой “ранки, когда ты человеку уделяешь внимание, люди уходят счастливые и довольные”, поскольку жители чувствуют заботу, добавляет хирург. Российские медики раздают лекарства, делают необходимые перевязки больным, нянчатся с маленькими детьми, когда их матери посещают врача.



