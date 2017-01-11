Жириновский раскритиковал гимн России

Москва, 11 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн России и отредактировать его текст.

По мнению политика, слова гимна нуждаются в поправке. «Шесть куплетов — получается очень долго, оставить три куплета и припев четвертым», — добавил он. Депутат предложил комитету Госдумы РФ по культуре заняться новым текстом гимна.

Выступая на пленарном заседании он также отметил, что содержание гимна «не самое лучшее».

Жириновский считает, что гимн должен вдохновлять и рассказывать о России. «Там про страну вообще ни слова не сказано», — резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что певица перепутала слова гимна России перед матчем Кубка Первого канала.