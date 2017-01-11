Алеппо: российские мобильные госпитали открыли двери для жителей города

Алеппо, 11 января. В настоящее время сильно возросла нагрузка на российских медиков, развернувших свои госпитали на территории освобожденного от боевиков сирийского города Алеппо. Местные больницы пока что не могут возобновить работу.

По словам врачей, чаще всего у обращающихся в госпитали жителей встречаются раны и травмы, характерные для военного времени. Очень часты простуды, а также кожные заболевания из-за длительной жизни в антисанитарных условиях. По словам старшего ординатора хирургического отделения МОСН Дмитрия Онищенко, часто требуется просто уделить пациентам внимание.

«Некоторые приходят с какими-то, не скажу с несерьезными заболеваниями, но типа потертостей, или какая-то, может быть, небольшая ранка, — рассказывает врач. — Но когда ты человеку уделяешь внимание, дашь необходимый препарат, люди уходят счастливые, довольные, они чувствуют заботу о себе».

В госпиталях для сирийцев наиболее востребованы хирурги, терапевты и педиатры. Рядом с пунктами медицинской помощи работают полевые кухни и пункты обогрева.