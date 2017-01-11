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«Хезболла» и армия Сирии готовят наступление на юге провинции Алеппо
Новости Сирии

«Хезболла» и армия Сирии готовят наступление на юге провинции Алеппо

Сегодня 11:25
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«Хезболла» и армия Сирии готовят наступление на юге провинции Алеппо

Алеппо, 11 января. Войска САР и отряды «Хезболлы» готовят наступление на позиции террористов при поддержке ВКС РФ и ВВС Сирии.

После серии авиаударов в юго-западной части провинции Алеппо террористы понесли значительные потери. После чего правительственные войска и подразделения ливанской «Хезболлы» провели массированный артобстрел позиций джихадистов, которые закрепились в районах Рашидин и Хан Аль-Ассал. В планах правительственной группировки войск в ближайшие недели начать крупномасштабное наступление в южном направлении провинции Алеппо, с целью выдавить боевиков к границе провинции Идлиб.

Ранее агентство НСН сообщило: глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что российские ВКС выполнили в Сирии поставленную президентом России задачу.

комментарии
Алексей Громов
#сергей шойгу
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