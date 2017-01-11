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Конвой оружия для боевиков из Турции попал в засаду сирийской армии
Новости Сирии

Конвой оружия для боевиков из Турции попал в засаду сирийской армии

Сегодня 11:13
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Конвой оружия для боевиков из Турции попал в засаду сирийской армии

Саламия, 11 января. Совместная операция военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и «Национальных сил обороны» (NDF) привел к неожиданному успеху – под городом Саламия в провинции Хама был захвачен конвой из нескольких грузовиков, буквально набитых оружием, боеприпасами и специальным оборудованием, включающем квадрокоптеры и спутниковые антенны.

Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), который прислал в редакцию видео с места событий. 

Сообщается, что оружие и оборудование предназначалось организации «Джебхат Фатах аш-Шам» (террористическая группировка, запрещённая на территории России), боевики которой орудуют в Хаме и Идлибе.

На видео можно увидеть турецкую маркировку как на ящиках с оружием и боеприпасами, так и на коммуникационном оборудовании. 

«Нет никаких сомнений, что этот конвой формировался и направлялся в Сирию из Турции. Турецким властям следует быть внимательнее к ситуации на своих границах, не допускать переброски вооружений террористам. А если они не могут контролировать границу, пусть уйдут оттуда и контролем займется сирийская армия», - заявил ФАН один из представителей NDF.

Конвой оружия для боевиков из Турции попал в засаду сирийской армии

Сообщается, что водители грузовиков оказали вооруженное сопротивление и были убиты в ходе боевой операции, поэтому они не могут дать показаний по поводу заказчиков товара.

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Алексей Громов
#хама
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