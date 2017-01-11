Новая горячая точка Донбасса: армия ДНР дает отпор диверсантам ВСУ в Крутой Балке

Поселок Крутая Балка в последнее время стал одной из самых горячих точек конфликта в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в этом неспокойном районе, на самой передовой, возле Ясиноватой, Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

Эта местность всегда была опасной, но с недавних пор по накалу боев она стала соперничать с районами Зайцево, авдеевской промзоной и донецким аэропортом. Большой резонанс получил недавний случай: на минное поле возле поселка занесло украинскую диверсионно-разведывательную группу, погиб украинский военнослужащий Леонид Проводенко с позывным «Козак». Соратники бросили тело погибшего диверсанта, оно было эвакуировано военнослужащими Народной милиции ДНР и передано родственникам для погребения.

Как рассказали корреспонденту ФАН местные жители и бойцы народной милиции, стоящие на позициях в поселке, украинские диверсанты действуют в этом районе постоянно, причем зачастую целью их деятельности является отнюдь не выполнение боевых задач, а откровенный криминал. В частности, недавно произошел вопиющий случай ограбления и убийства семьи.

«В поселке жил бизнесмен, который копил деньги то ли на свадьбу детей, то ли на какое-то другое торжество. Так вот, ночью диверсанты пробрались к нему в дом и забрали всю накопленную сумму, а потом застрелили мужа с женой. А чтобы замести следы, бросили в окно гранату, от чего дом загорелся. Сначала мы подумали, что это прилет, но потом разобрались что к чему», — поделилась с ФАН жительница поселка.

Другой опасностью для обитателей поселка являются постоянные обстрелы. Так, местный житель по имени Сергей рассказал о том, что огонь не прекратился даже после недавно заключенного перемирия:

«Все равно продолжали стрелять. Может быть, крупнокалиберного и не было слышно, но были выстрелы и пулеметные очереди. Мы, если честно, уже не верим в перемирие», — говорит он.

Однако Сергей все равно не намерен уезжать, несмотря на риск для жизни.

«А куда уезжать, мне уже под шестьдесят лет, где я еще наживу все это (показывает на дом и хозяйство — прим. ФАН ). Был бы я молодой, возможно, и уехал бы, или сам взял автомат в руки. Не знаю, как бы судьба сложилась», — добавляет он.

Некоторые из местных жителей работают на Донецкой фильтровальной станции, повреждения которой постоянно угрожают городу перебоями с водоснабжением. В момент визита нашего корреспондента станция вновь не работала.

«А ее опять обесточило. Во время обстрела перебило линию электропередач, а без представителей ОБСЕ ремонтную бригаду не пропустят — с украинской стороны опять будут стрелять», — рассказал местный житель, работающий на станции.

Бойцы Вооруженных сил ДНР, стоящие на позициях в поселке и его окрестностях, также показали многочисленные свидетельства регулярных обстрелов и атак ВСУ на своих позициях. Вокруг окопов повсюду виднеются воронки от попаданий мин и снарядов, а часть укреплений имеет хорошо заметные повреждения. Но бойцы не унывают, настроены и далее активно давать отпор ВСУ, не допуская их продвижения на данном участке.